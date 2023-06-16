Резніков анонсував новий формат відносин України з НАТО

Україна та НАТО замінять свій нинішній формат зустрічей у вигляді Комісії на новий формат Ради на липневому саміті у Вільнюсі або після нього.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков після засідання Комісії НАТО-Україна, повідомляє "Укрінформ".

"Як юрист, я не люблю робити прогнози, але можу пророкувати: це було перше з 2016 року засідання Комісії Україна-НАТО, і я маю серйозну надію, що воно було останнім. Наступна зустріч міністрів оборони від України й НАТО, маю надію, у Вільнюсі або відразу після нього – це вже буде Рада Україна-НАТО", – анонсував Резніков.

За його словами, це новий рівень стосунків та взаємодії, коли Україна, хоча ще й не член НАТО, але вже на рівних перебуватиме у всіх комітетах, у всіх представницьких засіданнях, з правом порушувати питання, які прописані у відповідних угодах.

Резніков нагадав, що 2016 року відбулося останнє засідання Комісії Україна-НАТО. Пізніше цей формат був заблокований через вето від Угорщини. Учора, 15 червня, вперше після 2016 року відбулося засідання цієї Комісії на рівні міністрів оборони.

"Це була можливість донести наше бачення. Звісно, ми говорили про нашу заявку на членство в НАТО, про Вільнюс, про очікування, про посилення наших спроможностей. Головне, що дуже надихає і є важливим, – від ранку, від зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, ми вже говорили про майбутнє. Ми говорили про майбутні сили, про розвиток спроможностей українських сил оборони навіть після того, як ми переможемо", – розповів Резніков.

Він зауважив, що під час зустрічі був досягнутий значний прогрес, зокрема, у перспективі навчання українських військових польотам на винищувачах F-16, а також у межах "танкової коаліції", країнами-лідерами якої є Польща та Німеччина.

Ще одним досягнення цієї Комісії Україна-НАТО стала ініціатива Естонії й Люксембургу зі створення ІТ-коаліції, яка підвищить спроможності України в питаннях кіберзахисту.

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі в липні. Володимир Зеленський зазначав, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною.

Раніше ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

Наразі президент США Джо Байден і його команда перебувають у розпалі серйозної розмови з іншими членами НАТО про те, як і коли Україна може приєднатися до Альянсу.