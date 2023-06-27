Зеленський заявляє про наявність всіх підстав для політичного запрошення України в НАТО

Наразі є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Є всі підстави для політичного запрошення України в Альянс. Є повне розуміння щодо гарантій безпеки для України на час до моменту вступу", – йдеться в повідомленні.

Як додав очільник держави, наразі триває робота, щоб рішення саміту НАТО у Вільнюсі стали "реально змістовними".

Нагадаємо, наступний саміт відбудеться 11-12 липня. Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із країною.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

Пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт вказувала, що західні союзники навряд запросять Україну приєднатися до Альянсу під час війни, однак вони все ще обговорюють формулювання, щоб засвідчити свою відданість Києву.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що на саміті у Вільнюсі не буде обговорюватися запрошення України до Альянсу.

А український міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що на заході або після нього формат зустрічей у вигляді Комісії Україна-НАТО замінять на формат Ради. Це новий рівень стосунків та взаємодії, коли Україна ще не буде членом Альянсу, але перебуватиме у всіх комітетах й у всіх представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які прописані у відповідних угодах.