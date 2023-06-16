На саммите в Вильнюсе Украина не получит приглашение в НАТО – Столтенберг

Союзники НАТО поддерживают идею, что Украина может стать членом Североатлантического союза в будущем. Однако приглашение для Украины на саммит Альянса в Вильнюсе не будет обсуждаться. НАТО стремится провести первое заседание нового органа сотрудничества с Украиной – Совета Украина-НАТО – на июльском саммите в Вильнюсе.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа" со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сделанное сегодня в Брюсселе на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров обороны НАТО.

По словам Столтенберга, все союзники соглашаются с тем, что Украина станет членом НАТО, но на Вильнюсском саммите обсуждаться это не будет.

"Мы не будем обсуждать приглашение на Вильнюсском саммите, в то время как мы будем продвигать Украину ближе к НАТО. Я уверен в том, что мы найдем хорошее решение по этому поводу", - сказал генсек.

Сообщается, что такая позиция НАТО свидетельствует о повышенном интересе альянса к развитию сотрудничества с Украиной и подчеркивает его поддержку украинского курса на евроатлантическую интеграцию. Совет НАТО-Украина будет способствовать углублению взаимопонимания, координации и сотрудничества между Украиной и НАТО с целью поддержания безопасности и стабильности в регионе.

Ранее Генеральный секретарь НАТО и другие союзники уже заявляли, что рассмотрение вопроса о членстве Украины в Альянсе возможно в практической плоскости, но только после победы в войне против российской агрессии.

Определение точного времени для вступления Украины в НАТО является исключительной компетенцией союзников Альянса и самой Украины, и ни одна третья сторона не имеет вето в отношении этого решения. Это означает, что окончательное решение о вступлении будет принято на основе оценки достигнутого прогресса, условий безопасности, а также воли самой Украины.

Напомним, Владимир Зеленский отмечал, что во время предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям с Украиной.

Ранее СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство . Но любая конкретная дорожная карта для членства в Альянсе все еще остается более отдаленной перспективой.