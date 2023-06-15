Байден убеждает союзников поддержать вступление Украины в НАТО, - СМИ

Президент США Джо Байден и его команда находятся в разгаре серьезного разговора с другими членами НАТО о том, как и когда Украина может присоединиться к Альянсу.

Об этом сообщает CNN.

Вопрос членства Украины в НАТО является одним из ключевых, которые лидеры обсудят во время саммита в столице Литвы Вильнюсе в середине июля.

Также обсуждаются новые обязательства по расходам на оборону и кандидатура преемника генерального секретаря Йенса Столтенберга, который планирует покинуть свой пост осенью.

Однако именно вопрос членства Украины станет одной из самых больших дискуссий среди стран-членов НАТО .

Некоторые союзники, в частности государства Восточной Европы, расположенные ближе к Украине и России, выступают за более конкретный путь присоединения Киева к НАТО после войны.

Другие европейские чиновники, особенно в Западной и Южной Европе, утверждали, что ускоренное вступление Украины в НАТО может быть слишком провокационным и что это может быть очень рискованной спекуляцией для Альянса, даже если боевые действия будут прекращены.

Байден и члены его администрации поддерживают текущую позицию Альянса, согласно которой Украина в конце концов присоединится к НАТО, но без уверенности в точных датах.

В настоящее время продолжаются срочные дискуссии от результатов которых зависит, приедет ли президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе.

"Если нас не признают и не дадут сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла быть на этом саммите", — сказал он изданию Wall Str eet Journal.

"На Вильнюсском саммите мы пришлем решительное сообщение поддержки и солидарности с Украиной. И четко дадим понять, что будущее Украины в НАТО", - сказал Столтенберг на пресс-конференции 14 июня, через день после встречи с Байденом в Белом доме.

Столтенберг заявил, что ожидает, что страны-члены договорятся о "многолетней программе, по которой мы поможем продвинуть Украину к переходу от старых стандартов, оборудования, процедур, доктрин к стандартам НАТО".

Но он признал, что консультации между членами Альянса все еще продолжаются накануне саммита.

Вторжение России стало яркой иллюстрацией опасений Украины по безопасности и побудило Зеленского возобновить свои призывы к полноправному членству в НАТО.

Это также помогло сделать Украину одной из наиболее вооруженных стран в Европе, а системы и оборудование были взяты преимущественно из стран НАТО, что усилило аргументы в пользу членства в Альянсе.

В последние месяцы представители администрации Байдена отмечали свою приверженность декларации Бухарестского саммита – соглашению 2008 года, которое приветствовало стремление Украины присоединиться к НАТО – но предполагали, что в центре внимания должна быть практическая поддержка Киева в войне с Россией.

"Каждый союзник поддерживает Бухарест. Нет разногласий по этому предложению", - заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Осло после неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в начале июня.

На этой неделе Белый дом заявил, что их позиция по поводу членства Украины в НАТО не изменилась.

"Мы, очевидно, все еще поддерживаем политику открытых дверей НАТО. И это дискуссии, которые нужно провести со всеми 31 союзниками и, конечно, с государством, о котором здесь идет речь. Следовательно, мы не занимаем позицию тем или иным способом", – сказал спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Однако высокопоставленные чиновники США признали, что среди союзников по НАТО существует спектр мнений относительно пути членства Украины в НАТО.

"Я считаю, что лучший способ описать это - это то, что в Альянсе проходит насыщенный разговор с целым набором взглядов", - сказала в среду посол США в НАТО Джулианна Смит.

Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Вильнюсе в июле. Владимир Зеленский отмечал, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям с Украиной.

Ранее СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство . Но любая конкретная дорожная карта для вступления в Альянс все еще остается более отдаленной перспективой.