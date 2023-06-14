"Все равно что предоставить танк без пушки": в МИД отреагировали на идею создания Совета Украина-НАТО без членства

В Министерстве иностранных дел настаивают, что любые идеи по усилению связей Украины с НАТО должны обязательно сопровождаться диалогом о будущем членстве в альянсе. Такая же позиция у Киева в отношении идеи основания Совета Украина-НАТО.

Об этом 14 июня заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.

"Учредить в Вильнюсе Совет Украина-НАТО, не предприняв решительный шаг к членству, — все равно что предоставить танк без пушки. Украина нужна НАТО как государство-член альянса, а не просто привилегированный партнер", — подчеркнул министр.

Это мнение он донес немецкому коллеге Анналене Бербок в ходе переговоров. Он также выразил немецкой стороне благодарность за поддержку.

Ранее в НАТО объясняли, что вступление Украины во время войны даже не стоит в повестке дня. Страна не сможет присоединиться к альянсу, пока на ее территории продолжаются боевые действия. В настоящее время члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку. Речь идет о создании Совета Украина-НАТО.

В альянсе заявляют, что это будет первый шаг в укреплении политического партнерства между альянсом и Киевом после начала войны и подачи Украины заявки на членство. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Организация Североатлантического договора планирует на саммите в Вильнюсе в июле подать "четкий сигнал" о том, что будущее Украины в НАТО.