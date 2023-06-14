Столтенберг: НАТО подаст "четкий сигнал" о членстве Украины в альянсе

Страны-члены Организации Североатлантического договора планируют на саммите в Вильнюсе в июле уточнить "четкий сигнал" о том, что будущее Украины в НАТО.

Об этом в среду, 14 июня, во время брифинга заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы пошлем четкое сообщение о поддержке и солидарности с Украиной, которое сформирует сигнал о том, что будущее Украины в НАТО", - сказал он.

Такое заявление он сделал, отметив, что в альянсе понимают, что пока рано говорить о результатах украинского контрнаступления.

"Мы владеем предварительной информацией о контрнаступлении и мы не знаем, будет ли это поворотным пунктом в войне", - подчеркнул Столтенберг.

Несмотря на ситуацию на поле боя, в НАТО уверены, что, в конце концов, Украина станет членом альянса.

Ранее Столтенберг объяснял, что вступление Украины в НАТО во время войны даже не стоит в повестке дня. Страна не сможет присоединиться к альянсу, пока на ее территории продолжаются боевые действия. В настоящее время члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку.

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