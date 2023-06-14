АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Столтенберг: НАТО подаст "четкий сигнал" о членстве Украины в альянсе

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: ua.depositphotos.com

Страны-члены Организации Североатлантического договора планируют на саммите в Вильнюсе в июле уточнить "четкий сигнал" о том, что будущее Украины в НАТО.

Об этом в среду, 14 июня, во время брифинга заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы пошлем четкое сообщение о поддержке и солидарности с Украиной, которое сформирует сигнал о том, что будущее Украины в НАТО", - сказал он.

Такое заявление он сделал, отметив, что в альянсе понимают, что пока рано говорить о результатах украинского контрнаступления.

"Мы владеем предварительной информацией о контрнаступлении и мы не знаем, будет ли это поворотным пунктом в войне", - подчеркнул Столтенберг.

Несмотря на ситуацию на поле боя, в НАТО уверены, что, в конце концов, Украина станет членом альянса.

Ранее Столтенберг объяснял, что вступление Украины в НАТО во время войны даже не стоит в повестке дня. Страна не сможет присоединиться к альянсу, пока на ее территории продолжаются боевые действия. В настоящее время члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан