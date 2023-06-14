НАТО хочет оставить Столтенберга генсеком из-за проблем с выбором преемника

Лидеры стран Североатлантического альянса склоняются к продлению срока полномочий Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря на фоне растущих проблем с выбором преемника накануне саммита в Литве.

Об этом пишет издание Financial Times.

Столтенберг возглавляет союз с октября 2014 года. Ранее он публично заявил, что не намерен продолжать свои полномочия после того, как его мандат истекает в октябре 2023 года, но решительно от должности не отказался.

"Это имеет смысл. Он бы это сделал. Он - человек долга", - сказал один высокопоставленный западный дипломат, обсуждавший со Столтенбергом возможность продления каденции.

Издание сообщает, что это сложное время для НАТО, поскольку Россия демонстрирует усиленную воинственность против Запада и оккупировала около пятой части Украины, существуют внутренние разногласия по поводу будущих отношений Киева с НАТО, а Китай становится мировой военной силой.

На фоне этого, трудности с поиском удовлетворяющего всех стран-членов альянса кандидата означают, что возможность попросить Столтенберга продлить свой мандат в четвертый раз, может стать краткосрочным компромиссом.

"Столтенберг был отличным генеральным секретарем, и я не вижу смысла раскачивать лодку прямо сейчас", - сказал министр иностранных дел НАТО.

Отбор также осложняется требованием, что кандидаты нуждаются в поддержке правительства своей страны.

Решение о продлении полномочий Столтенберга появилось после того, как заявки на этот пост от премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса не смогли получить единодушную поддержку.

Продление срока пребывания Столтенберга в должности также даст ему больше времени для выполнения задания по обеспечению членства Швеции в альянсе, которое задерживается Турцией. Столтенберг взял на себя эту задачу лично, и до сих пор неясно, снимет ли президент Реджеп Тайип Эрдоган свое вето до или во время саммита в Вильнюсе, Литва.

Напомним, страны-члены Организации Североатлантического договора стремились оставить Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря НАТО. Однако он решил, что, как и планировалось, завершит каденцию в октябре.