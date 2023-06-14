НАТО хоче залишити Столтенберга генсеком через проблеми з вибором наступника

Лідери країн Північноатлантичного альянсу схиляються до продовження терміну повноважень Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря на тлі зростаючих проблем з вибором наступника напередодні саміту в Литві.

Про це пише видання Financial Times.

Столтенберг очолює альянс із жовтня 2014 року. Раніше він публічно заявив, що не має наміру продовжувати свої повноваження після того, як його мандат закінчується в жовтні 2023 року, але рішуче від посади не відмовився.

"Це має сенс. Він би це зробив. Він – людина обов’язку", — сказав один високопоставлений західний дипломат, який обговорював із Столтенбергом можливість продовження каденції.

Видання повідомляє, що це складний час для НАТО, оскільки Росія демонструє посилену войовничість проти Заходу та окупувала близько п’ятої частини України, існують внутрішні розбіжності щодо майбутніх відносин Києва з НАТО, а Китай стає світовою військовою силою.

На фоні цього, труднощі з пошуком кандидата, який задовольняє всіх країн-членів альянсу, означають, що можливість попросити Столтенберга продовжити свій мандат вчетверте, може стати короткостроковим компромісом.

"Столтенберг був чудовим генеральним секретарем, і я не бачу сенсу розгойдувати човен прямо зараз", — сказав міністр закордонних справ НАТО.

Відбір також ускладнюється вимогою, що кандидати потребують підтримки уряду своєї країни.

Рішення про продовження повноважень Столтенберга з’явилося після того, як заявки на цю посаду від прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен і міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса не змогли отримати одностайну підтримку.

Подовження терміну перебування Столтенберга на посаді також дасть йому більше часу для виконання завдання щодо забезпечення членства Швеції в альянсі, яке затримується Туреччиною. Столтенберг взяв на себе це завдання особисто, і досі неясно, чи президент Реджеп Таїп Ердоган зніме своє вето до або під час саміту у Вільнюсі, Литва.

Нагадаємо, країни-члени Організації Північноатлантичного договору прагнули залишити Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО. Однак він вирішив, що, як і планувалося, завершить каденцію у жовтні.