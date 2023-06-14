Столтенберг: НАТО подасть "чіткий сигнал" щодо членства України в альянсі

Країни-члени Організації Північноатлантичного договору планують на саміті у Вільнюсі в липні понадти "чіткий сигнал" про те, що майбутнє України в НАТО.

Про це у середу, 14 червня, під час брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми надішлемо чітке повідомлення про підтримку та солідарності з Україною, яке сформує сигнал про те, що майбутнє України в НАТО", — сказав він.

Таку заяву він зробив, зазначивши, що в альянсі розуміють, що наразі зарано говорити про результати українського контрнаступу.

"Ми володіємо попередньою інформацією про контрнаступ і ми не знаємо, чи це буде поворотним пунктом у війні", – підкреслив Столтенберг.

Незважаючи на ситуацію на полі бою, в НАТО впевнені, що врешті-решт Україна стане членом альянсу.

Раніше Столтенберг пояснював, що вступ України до НАТО під час війни навіть не стоїть на порядку денному. Країна не зможе приєднатися до альянсу, доки на її території тривають бойові дії. Наразі члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку.

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