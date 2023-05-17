Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО

Парламент Естонії Рійгікогу ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО. Відповідний документ опублікували на сайті законодавчого органу.

Рішення підтримали 92 депутати зі 101.

Естонія вважає, що на саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11−12 липня 2023 року, потрібно сформувати конкретні та однозначні кроки, необхідні для швидкої інтеграції України з НАТО, і надати Україні запрошення приєднатися до альянсу.

“У заяві Рійгікогу також визнає той факт, що перемога України над Росією, яка веде агресивну війну, і подальший вступ України до НАТО є єдиним шляхом до забезпечення заснованого на правилах світового порядку тривалого миру та безпеки європейських демократичних країн”, - йдеться в документі.

В парламенті нагадали, що з початку минулого року зробили п'ять заяв і один заклик із засудженням дій Росії та висловленням підтримки Україні. 22 лютого 2023 року Рійгікогу ухвалив подану 94 народними депутатами заяву про відзначення року початку повномасштабної військової агресії Росії в Україні та вшанування героїчного українського народу, який веде самовіддану боротьбу.

Цього тижня Франція підписала декларацію щодо підтримки руху України в НАТО. Таким чином Франція стала 18 країною, яка засвідчила підтримку прагнень України вступити до Північноатлантичного альянсу.

Зазначимо, 14 травня Німеччина підписала декларацію з підтримкою руху України до членства в НАТО.

11 травня Сенат Польщі ухвалив резолюцію, яка схвалює членство України в Північноатлантичному альянсі. Там зазначили, що Україна є головною ланкою, яка захищає Європу і весь континент від російської агресії.

Раніше очільники 9 держав, які є членами Організації Північноатлантичного договору, виступили зі спільною заявою, в якій підтримали вступ України до НАТО.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. У владі розраховують, що на саміті у Вільнюсі отримають нові запевнення щодо вступу до НАТО.