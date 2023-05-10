Японія планує відкрити перший в Азії офіс НАТО: причиною стала війна в Україні

Токіо веде переговори про відкриття офісу НАТО з комунікації, який стане першим в Азії такого роду. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, пояснивши, що вторгнення Росії в Україну зробило світ менш стабільним.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Ми вже ведемо обговорення, але жодні деталі ще не визначені", — зазначив він.

Він підкреслив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало подією, наслідки якої вплинули на країни "за межами європейських кордонів". Зокрема, це змусило Японію переглянути регіональну безпеку.

"Те, що відбувається у Східній Європі, не обмежується питанням у Східній Європі, і це безпосередньо впливає на ситуацію тут, у Тихому океані. Ось чому співпраця між нами у Східній Азії та НАТО (стає) … дедалі важливішою", — зауважив Хаясі.

В CNN вважають, що відкриття офісу НАТО з комунікації в Японії стане значною подією для західного альянсу на тлі поглиблення геополітичних розломів і, ймовірно, може викликати критику з боку китайського уряду.

Нагадаємо, нещодавно альянс розширився — Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Тепер Організація Північноатлантичного договору готується прийняти Швецію. Але у Стокгольма виникли труднощі з ратифікацією членства. Питання до країни мають Туреччина та Угорщина, сторони досі шукають компроміс.