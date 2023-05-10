Япония планирует открыть первый в Азии офис НАТО: причиной стала война в Украине

Токио ведет переговоры об открытии офиса НАТО по коммуникации, который станет первым в Азии такого рода. Такое заявление сделал министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, объяснив, что вторжение России в Украину сделало мир менее стабильным.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Мы уже ведем обсуждение, но никакие детали еще не определены", - отметил министр.

Он подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину стало событием, последствия которого оказали влияние на страны "за пределами европейских границ". В частности, это вынудило Японию пересмотреть региональную безопасность.

"Происходящее в Восточной Европе не ограничивается вопросом в Восточной Европе, и это напрямую влияет на ситуацию здесь, в Тихом океане. Вот почему сотрудничество между нами в Восточной Азии и НАТО (становится)… все более важным", — отметил Хаяси.

В CNN считают, что открытие офиса НАТО по коммуникации в Японии станет значительным событием для западного альянса на фоне углубления геополитических разломов и, вероятно, может вызвать критику со стороны китайского правительства.

Напомним, недавно альянс расширился - Финляндия стала 31-м членом НАТО. Теперь Организация Североатлантического договора готовится принять Швецию. Но у Стокгольма возникли проблемы с ратификацией членства. Вопросы к стране имеют Турция и Венгрия, стороны до сих пор ищут компромисс.