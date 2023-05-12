У Польщі прийняли резолюцію про вступ України до НАТО

Сенат Польщі у четвер одноголосно прийняв резолюцію, яка схвалює членство України в Північноатлантичному альянсі. Там зазначили, що Україна є головною ланкою, яка захищає Європу і весь континент від російської агресії.

Польща вважає, що вступ України до НАТО має бути ухвалений за тією ж процедурою, що й у випадку Фінляндії та Швеції. Ці країни запросили приєднатися до НАТО за програмою, яка ніколи раніше не використовувалася, повідомляє Рolskie Radio.

Попри те, що Швеція все ще залишається поза НАТО, союзники вирішили, що захищатимуть її. Сенат Польщі закликає Альянс застосувати подібну надзвичайну процедуру до України.

У резолюції вказано, що Україна на даний час має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом, яка швидко переозброюється технікою НАТО і використовує стратегії альянсу.

"Якщо Росія переможе Україну, вона не зупиниться на її західному кордоні. Польща, Литва, Латвія та Естонія правильно оцінили російську загрозу. Більшість європейських столиць лише зараз погоджуються з нами", - йдеться у резолюції.

У Польщі вважають, що саміт НАТО у Вільнюсі має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства в Альянсі. Він має дати Україні значно більше, ніж заяви про політику "відкритих дверей".

У середу під час дебатів щодо проєкту резолюції віце-спікерка Сенату Ґабріеля Моравська-Станецька нагадала, що Україна вже отримувала гарантії безпеки за Будапештським меморандумом, укладеним у 1994 році. За яким США, Росія та Велика Британія зобов’язалися поважати суверенітет і територіальну цілісність України, проте ці гарантії не захистили її від російського нападу.

Союзники по НАТО повинні визначити конкретні кроки для того, щоб Україна стала членом військового альянсу, і вийти за межі повторення постійної позиції про те, що їй бажано приєднатися до блоку

В Естонії також вважають, що союзники по НАТО повинні визначити конкретні кроки для того, щоб Україна стала членом військового альянсу, і вийти за межі повторення постійної позиції про те, що їй бажано приєднатися до блоку

Окрім цього, Бельгія і Нідерланди скоординували подальшу військову допомогу Україні та погодилися надавати підтримку у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції.