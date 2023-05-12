В Польше приняли резолюцию о вступлении Украины в НАТО

Сенат Польши в четверг единогласно принял резолюцию, одобряющую членство Украины в Североатлантическом альянсе. Там отметили, что Украина является главным звеном, защищающим Европу и весь континент от российской агрессии.

Польша считает, что вступление Украины в НАТО должно быть принято по той же процедуре, что и в случае Финляндии и Швеции. Эти страны пригласили присоединиться к НАТО по программе, никогда ранее не использовавшейся, сообщает Рolskie Radio.

Несмотря на то, что Швеция все еще остается вне НАТО, союзники решили, что ее будут защищать. Сенат Польши призывает Альянс применить подобную чрезвычайную процедуру по отношению к Украине.

В резолюции отмечено, что Украина в настоящее время имеет сильнейшую армию на континенте с чрезвычайным боевым опытом, которая быстро перевооружается техникой НАТО и использует стратегии альянса.

"Если Россия победит Украину, она не остановится на ее западной границе. Польша, Литва, Латвия и Эстония правильно оценили российскую угрозу. Большинство европейских столиц только сейчас согласны с нами", - говорится в резолюции.

В Польше считают, что саммит НАТО в Вильнюсе должен стать важным этапом подготовки Украины к полноправному членству в Альянсе. Он должен дать Украине гораздо больше, чем заявления о политике "открытых дверей".

В среду во время дебатов по проекту резолюции вице-спикер Сената Габриэля Моравская-Станецкая напомнила, что Украина уже получала гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, заключенному в 1994 году. Согласно которому США, Россия и Великобритания обязались уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, однако эти гарантии не защитили ее от российского нападения.

Союзники по НАТО должны определить конкретные шаги для того, чтобы Украина стала членом военного альянса, и выйти за пределы постоянной позиции о том, что ей желательно присоединиться к блоку

В Эстонии также считают, что союзники по НАТО должны определить конкретные шаги для того, чтобы Украина стала членом военного альянса, и выйти за пределы постоянной позиции о том, что ей желательно присоединиться к блоку

Кроме того, Бельгия и Нидерланды скоординировали дальнейшую военную помощь Украине и согласились оказывать поддержку в вопросах европейской и евроатлантической интеграции.