Литва надала Україні черговий пакет допомоги: що він включає

17 травня Литва відправила в Україну нову партію допомоги. Вона включає як військові так і гуманітарні поставки.

Про це повідомив міністр оборони цієї країни Лаурінас Кащюнас.

За його словами, пакет включає розвідувальні дрони та боєприпаси для Збройних Сил України.

"Литва посилює підтримку України необхідними поставками: розвідувальні безпілотники у складі очолюваної Латвією коаліції безпілотників, системи боротьби з безпілотниками, боєприпаси, генератори та розкладні ліжка. Солідарність в дії!", - написав він.

Допомога від Литви

6 квітня стало відомо, що Литва передала Україні командно-штабні машини М577, які входять у пакет довгострокової допомоги на €200 млн, про який було оголошено в січні. За день до цього у Литві оголосили, що придбають для України 3 тисячі литовських безпілотників, а також виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених українських військових.

2 лютого Литва передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли системи детонації та боєприпаси для протитанкових гранатометів.

В листопаді було оголошено про передачу генераторів електроенергії та польових сухпайків. Також того місяця Збройним силам України було доставлено 3 млн набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове обладнання.

У грудні 2023 року Литва передала українській армії нову партію військової допомоги – кілька мільйонів патронів та кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. Також було надано близько тисячі розкладних ліжок.

Зокрема, після масованої ракетної атаки 2 січня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників передати Україні більше сучасних західних систем протиповітряної оборони.