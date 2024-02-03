2 лютого Литва передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли системи детонації та боєприпаси для протитанкових гранатометів.

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Про це повідомило литовське Міністерство оборони.

Про загальний обсяг допомоги та її вартість у відомстві не повідомили.

"Литва залишається непохитною у військовій підтримці України. Сьогодні Збройні сили Литви поставили системи детонації та тисячі патронів для протитанкових гранатометів. Наше зобов’язання підтримувати Україну – це не просто солідарність, це інвестиція в безпеку Європи", - йдеться в повідомленні.

🇱🇹🇺🇦Lithuania remains steadfast in its military support to Ukraine. Today @LTU_Army delivered detonation systems & thousands of rounds of ammunition for anti-tank grenade launchers. Our commitment to support Ukraine is not just solidarity, it's an investment in Europe's security. pic.twitter.com/8KEMPAgtIN — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) February 2, 2024

Також Литва тренуватиме українських солдатів та зміцнюватиме співпрацю в оборонній промисловості з Україною.

Допомога від Литви

На початку січня Литва схвалила надання Україні довгострокового пакету військової допомоги у розмірі €200 млн і повідомила, що в лютому передасть Україні бронетранспортери М577.

В листопаді було оголошено про передачу генераторів електроенергії та польових сухпайків. Згодом Збройним силам України було доставлено 3 млн набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове обладнання.

У грудні 2023 року Литва передала українській армії нову партію військової допомоги – йшлося про кілька мільйонів патронів та кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. Також було надано близько тисячі розкладних ліжок.

Окрім цього, президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників передати Україні більше сучасних західних систем протиповітряної оборони. Перед цим, 10 листопада, країна передала українській армії пускові установки середньої дальності для ППО NASAMS. Перед передачею пускових установок українські бійці встигли пройти комплексну підготовку в Норвегії, зокрема курси водіїв та ремонтників.