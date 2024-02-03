2 февраля Литва передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли системы детонации и боеприпасы для противотанковых гранатометов.

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Об этом сообщило литовское Министерство обороны.

Об общем объеме помощи и его стоимости в ведомстве не сообщили.

"Литва остается непоколебимой в военной поддержке Украины. Сегодня Вооруженные силы Литвы поставили системы детонации и тысячи патронов для противотанковых гранатометов. Наше обязательство поддерживать Украину – это не просто солидарность, это инвестиция в безопасность Европы", - говорится в сообщении.

🇱🇹🇺🇦Lithuania remains steadfast in its military support to Ukraine. Today @LTU_Army delivered detonation systems & thousands of rounds of ammunition for anti-tank grenade launchers. Our commitment to support Ukraine is not just solidarity, it's an investment in Europe's security. pic.twitter.com/8KEMPAgtIN — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) February 2, 2024

Также Литва будет тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности с Украиной.

Помощь от Литвы

В начале января Литва одобрила предоставление Украине долгосрочного пакета военной помощи в размере €200 млн и сообщила, что в феврале передаст Украине бронетранспортеры М577.

В ноябре было объявлено о передаче генераторов электроэнергии и полевых сухпайков. Впоследствии Вооруженным силам Украины было доставлено 3 млн патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее оборудование.

В декабре 2023 года Литва передала украинской армии новая партия военной помощи – речь шла о нескольких миллионах патронов и нескольких тысячах боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности. Также было предоставлено около тысячи раскладных кроватей.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников передать Украине больше современных западных систем противовоздушной обороны. Перед этим, 10 ноября, страна передала украинской армии пусковые установки средней дальности для ПВО NASAMS. Перед передачей пусковых установок украинские бойцы успели пройти комплексную подготовку в Норвегии, включая курсы водителей и ремонтников.