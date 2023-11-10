Литва передала Україні пускові установки NASAMS

Литва передала українській армії пускові установки середньої дальності для ППО NASAMS. Перед передачею пускових установок українські бійці встигли пройти комплексну підготовку в Норвегії, зокрема курси водіїв та ремонтників.

Про це повідомляє Міноборони країни.

Разом із пусковими установками NASAMS Литва також передала високоякісні апарати, необхідні екіпажам NASAMS. Значний внесок у цей пакет підтримки Литви зробило Міністерство оборони Норвегії, яке додатково передало Україні допоміжне обладнання для систем запуску ракет NASAMS і центрів управління вогнем.

Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас наголошує, що Литва твердо дотримуватиметься своїх зобов’язань щодо підтримки України.

"Закуплені Литвою системи запуску ракет NASAMS будуть інтегровані в підрозділи управління вогнем української армії, тим самим доповнюючи та розширюючи оперативні можливості систем NASAMS, подарованих Норвегією та США. Наша підтримка залишається важливим чинником оборони України. Ми чуємо потреби України, ми закликаємо наших союзників почути їх також", – сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

Зазначається, що для допомоги Україні Міноборони Литви уклало контракт з норвезькою компанією "Kongsberg" на закупівлю переданих Україні пускових установок NASAMS.

Допомогу Україні везла литовська армія.

Згідно з повідомленням, загальна вартість військової підтримки України Литвою становить близько півмільярда євро. Окрім цього, Литва незабаром планує передати Україні ще один пакет військової допомоги, який міститиме боєприпаси для гранатометів, різну техніку, а також – обладнання, необхідне для зимового сезону.

Нагадаємо, раніше Литва вже передала Україні гелікоптери Мі-8, шведські зенітні гармати L70 із боєприпасами, бронетранспортери М113, а також боєприпаси до гранатометів та 1,5 мільйона набоїв.

Окрім передачі військової техніки та техніки, Литва постійно активно навчає українських солдатів, забезпечує лікування та реабілітацію українців, організовує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України, нагадують у відомстві.