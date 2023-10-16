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Політика
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Литва ремонтуватиме танки Leopard, пошкоджені внаслідок боїв в Україні

Литва ремонтуватиме танки Leopard, пошкоджені внаслідок боїв в Україні
Фото: пресслужба армії Литви

Литовська армія спільно з представниками оборонно-промислового комплексу Німеччини вирішила  ремонтувати в Литві танки Leopard, які були пошкоджені внаслідок бойових дій в Україні. 

Про це повідомляють у Збройних силах Литви.

Після відновлення технічних можливостей танки знову повернуть українським військовим.

У Литві повідомили, що виконання таких реальних завдань дозволяє військовим тренуватися, підтримувати боєготовність особового складу та одночасно забезпечувати перевірку логістичних ланцюжків і постійну підтримку України. 

Згідно з повідомленням, Литва вже підготувала 18 механіків з української армії, а спеціалісти з  литовської армії пройшли підготовку з ремонту гаубиць, які через інтенсивну експлуатацію втрачають свої технічні можливості.

Країна вже організувала ремонт і повернення в Україну самохідних гаубиць "PzH2000", які були передані Україні та брали участь у бойових діях. 

У повідомлені також зазначено, що Литва формує пакети підтримки для України з урахуванням найбільших потреб і пріоритетів України.

Ще однією країною, де раніше відкрилася ремонтна база для пошкодженої української військової техніки стала Словаччина.

Нагадаємо, на початку контрнаступу Україна втратила пошкодженими та знищеними до 20% задіяного озброєння та бронетехніки. Було втрачено третину Bradley та Leopard.

Автор:
Тетяна Гойденко