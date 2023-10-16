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Политика
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Литва будет ремонтировать танки Leopard, поврежденные в результате боев в Украине

Литва будет ремонтировать танки Leopard, поврежденные в результате боев в Украине
Фото: пресс-служба армии Литвы

Литовская армия совместно с представителями оборонно-промышленного комплекса Германии решила ремонтировать в Литве танки Leopard, поврежденные в результате боевых действий в Украине.

Об этом сообщают в Вооруженных Силах Литвы.

После восстановления технических возможностей танки снова вернут украинским военным.

В Литве сообщили, что выполнение таких реальных задач позволяет военным тренироваться, поддерживать боеготовность личного состава и одновременно обеспечивать проверку логистических цепочек и постоянную поддержку Украины.

Согласно сообщению, Литва уже подготовила 18 механиков из украинской армии, а специалисты по   литовской армии прошли подготовку по ремонту гаубиц, которые из-за интенсивной эксплуатации теряют свои технические возможности.

Страна уже организовала ремонт и возвращение в Украину самоходных гаубиц "PzH2000", которые были переданы Украине и участвовали в боевых действиях.

В сообщении также говорится, что Литва формирует пакеты поддержки для Украины с учетом наибольших потребностей и приоритетов Украины.

Еще одной страной, где ранее открылась ремонтная база для поврежденной украинской военной техники, стала Словакия.

Напомним, в начале контрнаступления Украина лишилась поврежденных и уничтоженных до 20% задействованного вооружения и бронетехники. Была потеряна треть Bradley и Leopard.

Автор:
Татьяна Гойденко