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На Киевщине темпы работ по защите критической инфраструктуры выросли более чем в три раза

защита подстанций
В Киевской области проверили темпы работ по защите объектов критической инфраструктуры / Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта

На Киевщине за последние две недели темпы работ по защите объектов критической инфраструктуры выросли более чем в три раза. В частности, работы продолжаются на подстанциях напряжением 110 кВ.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Что происходит на объектах

Заместитель министра Руслан Олейник проверил, что встретился с подрядчиками и представителями профильных служб Киевской области. Стороны обсудили состояние работ, проблемные вопросы и сроки завершения. На отдельных объектах к работам были привлечены дополнительные подрядные организации, чтобы усилить команды и ускорить выполнение задач.

"Киевщина - столичный регион, поэтому защита ее критической инфраструктуры имеет особое значение. Продолжаю лично контролировать ход работ, чтобы в определенные сроки завершить меры по усилению защиты объектов и обеспечить их готовность к зимнему периоду в условиях войны", - отметил Олийнык.

Кто контролирует исполнение

За графиками и ходом работ следит рабочая группа . Она координирует действия с начальником Киевской областной военной администрации Тимуром Ткаченко, профильными службами и подрядчиками.

Ответственные службы отчитываются о выполнении задач и ситуации на объектах. Работы продолжаются, а одной из задач остается завершение мер по защите критической инфраструктуры к зимнему периоду.

Ранее сообщалось, что имеющегося объема распределенной генерации в Киевской области недостаточно для обеспечения устойчивости столичного энергоузла. Правительство поручило ускорить запуск новых мощностей на фоне резкого усиления российских атак на энергетическую и нефтегазовую инфраструктуру.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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