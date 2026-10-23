На Київщині темпи робіт із захисту критичної інфраструктури зросли більш ніж утричі

На Київщині за останні два тижні темпи робіт із захисту об’єктів критичної інфраструктури зросли більш ніж утричі. Зокрема, роботи тривають на підстанціях напругою 110 кВ.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Що відбувається на об’єктах

Заступник міністра Руслан Олійник перевірив зустрівся з підрядниками та представниками профільних служб Київської області. Сторони обговорили стан робіт, проблемні питання й строки завершення. На окремих об’єктах до робіт залучили додаткові підрядні організації, щоб посилити команди та прискорити виконання завдань.

"Київщина — столичний регіон, тому захист її критичної інфраструктури має особливе значення. Продовжую особисто контролювати перебіг робіт, щоб у визначені терміни завершити заходи із посилення захисту об’єктів і забезпечити їхню готовність до зимового періоду в умовах війни", — зазначив Олійник.

Хто контролює виконання

За графіками та перебігом робіт стежить робоча група. Вона координує дії з начальником Київської обласної військової адміністрації Тимуром Ткаченком, профільними службами та підрядниками.

Відповідальні служби звітують про виконання завдань і ситуацію на об’єктах. Роботи тривають, а одним із завдань залишається завершення заходів із захисту критичної інфраструктури до зимового періоду.

Раніше повідомлялося, що наявного обсягу розподіленої генерації на Київщині недостатньо для забезпечення стійкості столичного енерговузла. Уряд доручив прискорити запуск нових потужностей на тлі різкого посилення російських атак на енергетичну та нафтогазову інфраструктуру.