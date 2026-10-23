RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,05

+0,03

EUR

50,44

--0,13

Готівковий курс:

USD

45,40

45,26

EUR

51,10

50,90

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

На Київщині темпи робіт із захисту критичної інфраструктури зросли більш ніж утричі

захист підстанцій
На Київщині перевірили темпи робіт із захисту об’єктів критичної інфраструктури / Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту

На Київщині за останні два тижні темпи робіт із захисту об’єктів критичної інфраструктури зросли більш ніж утричі. Зокрема, роботи тривають на підстанціях напругою 110 кВ.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Що відбувається на об’єктах

Заступник міністра Руслан Олійник перевірив зустрівся з підрядниками та представниками профільних служб Київської області. Сторони обговорили стан робіт, проблемні питання й строки завершення. На окремих об’єктах до робіт залучили додаткові підрядні організації, щоб посилити команди та прискорити виконання завдань.

"Київщина столичний регіон, тому захист її критичної інфраструктури має особливе значення. Продовжую особисто контролювати перебіг робіт, щоб у визначені терміни завершити заходи із посилення захисту об’єктів і забезпечити їхню готовність до зимового періоду в умовах війни", зазначив Олійник.

Хто контролює виконання

За графіками та перебігом робіт стежить робоча група. Вона координує дії з начальником Київської обласної військової адміністрації Тимуром Ткаченком, профільними службами та підрядниками.

Відповідальні служби звітують про виконання завдань і ситуацію на об’єктах. Роботи тривають, а одним із завдань залишається завершення заходів із захисту критичної інфраструктури до зимового періоду.

Раніше повідомлялося, що наявного обсягу розподіленої генерації на Київщині недостатньо для забезпечення стійкості столичного енерговузла. Уряд доручив прискорити запуск нових потужностей на тлі різкого посилення російських атак на енергетичну та нафтогазову інфраструктуру.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності