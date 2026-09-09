Захист критичної інфраструктури: уряд спрямував понад 43 млрд грн

Кабінет міністрів виділив 67,6 млрд грн на реалізацію планів стійкості регіонів і міст, з яких 43,7 млрд грн спрямують на інженерний захист об’єктів критичної інфраструктури. Уряд також доручив посилити контроль за виконанням захисних заходів.

Як пише Dilo, про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, під час засідання порівняли фактичний стан робіт із графіками, визначеними рішеннями РНБО. У низці регіонів виявили відставання у будівництві захисних споруд і підключенні необхідного обладнання.

Корецький доручив Міністерству енергетики, Міністерству інфраструктури та Агентству відновлення посилити контроль за виконанням робіт на кожному об’єкті та забезпечити їх завершення у визначені строки.

Резервне живлення та запаси пального

Окремо уряд доручив максимально збільшити кількість резервних джерел живлення для критичної інфраструктури. Регіони також мають сформувати необхідні запаси пального для критичної інфраструктури та соціальної сфери.

За словами прем’єра, місцева влада несе персональну відповідальність за резервне живлення об’єктів тепло- і водопостачання та водовідведення.

Відновлення локомотивів "Укрзалізниці"

Крім того, уряд планує відновити парк локомотивів "Укрзалізниці", які були втрачені внаслідок російських ударів. Міністерство фінансів разом із профільними відомствами має забезпечити необхідне фінансування.

Міністерство інфраструктури також має розробити механізм страхування працівників і техніки, які залучені до будівництва захисних споруд для енергетичних об’єктів у прифронтових регіонах.

Нагадаємо, уряд вирішив перенести більшу частину незахищених видатків державного бюджету на грудень через затримки з міжнародним фінансуванням.