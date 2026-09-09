60% на газ, 5% на електроенергію: уряд змінив розподіл коштів теплопостачальників

Уряд за ініціативи Міністерства енергетики змінив механізм розподілу коштів теплопостачальних і теплогенеруючих підприємств. Відтепер 60% коштів спрямовуватимуть на розрахунки за природний газ, 5% - на погашення боргів за електроенергію та пов’язані послуги, а 35% залишатимуться у розпорядженні підприємств для поточних платежів.

Як пише Dilo, про це інформує міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нові правила для теплопостачальників

Новий механізм передбачає встановлення мінімальної частки коштів, яку підприємства мають спрямовувати на розрахунки за електроенергію. Також запроваджується прозорий принцип пропорційного розподілу коштів між учасниками ринку електричної енергії - залежно від обсягу заборгованості.

Зокрема:

60% коштів спрямовуватимуть на розрахунки за природний газ;

5% - на погашення заборгованості за електричну енергію та пов’язані з нею послуги;

35% залишатимуться у розпорядженні підприємств для здійснення поточних платежів - ця частка не змінюється.

Очікується, що новий порядок допоможе зробити розрахунки більш стабільними та передбачуваними, скоротити заборгованість і посилити фінансову дисципліну теплопостачальних підприємств.

Крім того, зміни мають покращити фінансовий стан учасників ринку електроенергії та сприяти належній підготовці енергетичної системи до осінньо-зимового періоду.

Нагадаємо, загальна сума невідшкодованої державою різниці в тарифах перед підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) перевищила 75 мільярдів гривень, що створює суттєві труднощі під час підготовки до опалювального сезону.