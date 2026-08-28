Держава винна тепловикам 75 млрд грн за тарифи: опалювальний сезон під загрозою

Загальна сума невідшкодованої державою різниці в тарифах перед підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) перевищила 75 мільярдів гривень, що створює суттєві труднощі під час підготовки до опалювального сезону.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал "Інтерфакс-Україна".

Критичний фінансовий стан галузі, зумовлений дією збиткових тарифів, відсутністю державних компенсацій та арештом банківських рахунків, керівники підприємств назвали головними викликами для стабільного проходження зими. Про це йшлося під час онлайн-круглого столу "50 днів до опалювального сезону: готовність, проблеми, рішення", організованого Асоціацією операторів критичної інфраструктури та Асоціацією міст України.

Ситуація на регіональних підприємствах

Представники теплопостачальних організацій навели конкретні приклади фінансового навантаження:

Краматорська ТЕЦ (ТОВ "Краматорськтеплоенерго"): борг держави за різницю в тарифах перед підприємством досяг 1 млрд грн. Водночас робота ускладнена арештом рахунків, транспорту та низьким рівнем оплат від споживачів, який становить лише 15,6% з обсягу споживання в 1 млрд грн;

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго": чинний тариф для населення не змінювався понад шість років і покриває лише 50% собівартості послуги. Крім того, під час спроби реструктуризувати залишок боргу за газ перед "Нафтогазом" у розмірі 170 млн грн на 38 місяців підприємству нарахували 180 млн грн штрафних санкцій.

Вимоги асоціацій до влади

Асоціація міст України разом із профільними об'єднаннями готують звернення до Кабінету Міністрів та Верховної Ради. Серед ключових вимог:

розблокувати банківські рахунки підприємств ТКЕ;

передбачити необхідні кошти на компенсацію різниці в тарифах у державному бюджеті;

спростити процедури публічних закупівель до початку опалювального періоду.

Нагадаємо, "Нафтогаз" і дніпровське "Теплоенерго" домовилися про реструктуризацію близько 1 млрд грн боргу. Сторони погодили умови врегулювання заборгованості за спожитий природний газ для стабільного теплопостачання міста взимку.