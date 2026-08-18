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Підготовка до зими: інфраструктура готова на 60%, але регіони мають посилити резервне живлення

опалення
Інфраструктура готова на 60%, але регіони мають посилити резервне живлення / Depositphotos

В Україні триває підготовка до осінньо-зимового періоду 2026/27. Станом на 1 серпня готовність котелень та об'єктів соціальної сфери перевищує 60%, житлових будинків сягає майже 60%, а резервним живленням підприємства тепло- та водопостачання забезпечені на 75,6%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на результати засідання Штабу з підготовки до опалювального сезону під головуванням міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

Показники підготовки та забезпечення резервним живленням

За офіційними даними Штабу, на початок серпня виконано значну частину планових робіт:

  • підготовлено майже 60% житлових будинків;
  • до зими готові понад 62% об’єктів соціальної сфери;
  • підготовлено понад 60% котелень.

Окремим пріоритетом визначено автономність систем тепло- та водопостачання. Загальна потреба в резервному живленні становить 1 214,6 МВт, із яких наразі забезпечено 918,5 МВт (75,6%). До початку опалювального періоду області мають наростити ці потужності ще на 20% відповідно до Комплексних планів стійкості.

Вимоги до стійкості та аварійної готовності регіонів

Як наголосив профільний міністр Микола Калашник, в умовах війни кожен регіон повинен мати запас міцності на випадок тривалих відключень світла чи пошкоджень інфраструктури.

Для цього на місцях мають провести командно-штабні навчання, протестувати резервні системи теплопостачання, оновити плани тимчасового обігріву, а також сформувати аварійні запаси техніки, палива та матеріалів.

Нагадаємо, Україна підготувала до зими майже 60% житлового фонду. Станом на 1 серпня відповідні роботи завершили у 83 553 житлових будинках по всій країні.

Автор:
Максим Кольц

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