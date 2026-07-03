Уряд вже спрямував 67 млрд грн на підготовку до опалювального сезону

Уряд уже спрямував понад 67 млрд грн на реалізацію планів стійкості громад у межах підготовки України до нового опалювального сезону. Загальний бюджет програми на 2026 рік становить понад 112 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв'ю міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби агентству "Укрінформ".

За словами міністра, плани стійкості охоплюють чотири ключові напрями:

захист критичної інфраструктури та будівельні роботи, зокрема у прифронтових регіонах і на об'єктах "Укрзалізниці";

розвиток альтернативної генерації електроенергії для забезпечення критичної інфраструктури під час можливих відключень;

децентралізацію теплопостачання та розвиток альтернативної теплогенерації;

створення альтернативних систем водопостачання.

Одним із найбільших проєктів є розвиток альтернативної теплогенерації. За словами Кулеби, уряд планує створити до 2 ГВт таких потужностей по всій країні, зокрема й у Києві. При цьому від централізованого теплопостачання відмовлятися не планують — чинну інфраструктуру продовжують ремонтувати, але водночас створюють резервні джерела тепла через вразливість великих систем до російських атак.

Окремий напрям передбачає реалізацію 29 проєктів із водозабезпечення в 11 областях, щоб зменшити залежність громад від одного джерела водопостачання.

За словами міністра, із понад 67 млрд грн, вже виділених із державного бюджету, понад 14 млрд грн уже освоєно. Крім того, ще близько 5 млрд грн очікується у вигляді співфінансування від органів місцевого самоврядування.

Кулеба зазначив, що більшість регіонів виконують роботи відповідно до затверджених графіків. Водночас, за його словами, Київ наразі відстає від запланованих темпів реалізації проєктів, тоді як решта областей загалом дотримуються графіка, затвердженого навесні.

Зауважимо, 17 червня відбулося перше засідання штабу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону 2026/27 року.

Цей період стане п’ятим опалювальним сезоном в умовах повномасштабного вторгнення. По всій країні до роботи підготовлено вже понад 2 590 котелень та майже 3 000 км тепломереж.