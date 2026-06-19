Україна має відновити 6,2 ГВт пошкодженої генерації до початку опалювального сезону

Україна планує до початку опалювального сезону 2026/2027 років відновити 6,2 ГВт потужностей енергогенерації, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Як пише Delo.ua, з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"Наразі в ремонтах 4 ГВт потужності, в планах відновити до початку зими 6,2 ГВт", – зазначив він на інвестиційній конференції Concorde Capital в Києві, яку інвесткомпанія провела вперше з 2019 року.

Посадовець додав, що підготовка до наступної зими розпочалася одразу після завершення попереднього опалювального періоду. Комплексна стратегія відомства базується на п'яти ключових елементах:

забезпечення максимального захисту енергооб'єктів;

накопичення резервного обладнання;

розгортання та будівництво об'єктів розподіленої генерації;

формування необхідних запасів природного газу;

проведення масштабної ремонтної кампанії.

Загалом від початку опалювального сезону 2025/2026 років внаслідок масованих ударів РФ було пошкоджено 9 ГВт української генерації.