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Україна має відновити 6,2 ГВт пошкодженої генерації до початку опалювального сезону
Україна планує до початку опалювального сезону 2026/2027 років відновити 6,2 ГВт потужностей енергогенерації, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.
Як пише Delo.ua, з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
"Наразі в ремонтах 4 ГВт потужності, в планах відновити до початку зими 6,2 ГВт", – зазначив він на інвестиційній конференції Concorde Capital в Києві, яку інвесткомпанія провела вперше з 2019 року.
Посадовець додав, що підготовка до наступної зими розпочалася одразу після завершення попереднього опалювального періоду. Комплексна стратегія відомства базується на п'яти ключових елементах:
- забезпечення максимального захисту енергооб'єктів;
- накопичення резервного обладнання;
- розгортання та будівництво об'єктів розподіленої генерації;
- формування необхідних запасів природного газу;
- проведення масштабної ремонтної кампанії.
Загалом від початку опалювального сезону 2025/2026 років внаслідок масованих ударів РФ було пошкоджено 9 ГВт української генерації.
Нагадаємо, попри оптимістичні прогнози, експерти не виключають повернення графіків відключень. Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.