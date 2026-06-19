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Украина должна восстановить 6,2 ГВт поврежденной генерации к началу отопительного сезона

электросети
Украина возобновит 6,2 ГВт генерации к началу отопительного сезона / Freepik

Украина планирует к началу отопительного сезона 2026/2027 годов восстановить 6,2 ГВт мощностей энергогенерации, поврежденных в результате российских обстрелов.

Как пишет Delo.ua, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

"В настоящее время в ремонтах 4 ГВт мощности, в планах восстановить к началу зимы 6,2 ГВт", – отметил он на инвестиционной конференции Concorde Capital в Киеве, которую инвесткомпания провела впервые с 2019 года.

Чиновник добавил, что подготовка к следующей зиме началась сразу после завершения предыдущего отопительного периода. Комплексная стратегия ведомства основана на пяти ключевых элементах:

  • обеспечение максимальной защиты энергообъектов;
  • накопление резервного оборудования;
  • развертывание и строительство объектов распределенной генерации;
  • формирование необходимых запасов природного газа;
  • проведения масштабной ремонтной кампании.

Всего с начала отопительного сезона 2025/2026 годов в результате массированных ударов РФ было повреждено 9 ГВт украинской генерации.

Напомним, несмотря на оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений. Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Автор:
Татьяна Бессараб