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Украина должна восстановить 6,2 ГВт поврежденной генерации к началу отопительного сезона
Украина планирует к началу отопительного сезона 2026/2027 годов восстановить 6,2 ГВт мощностей энергогенерации, поврежденных в результате российских обстрелов.
Как пишет Delo.ua, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.
"В настоящее время в ремонтах 4 ГВт мощности, в планах восстановить к началу зимы 6,2 ГВт", – отметил он на инвестиционной конференции Concorde Capital в Киеве, которую инвесткомпания провела впервые с 2019 года.
Чиновник добавил, что подготовка к следующей зиме началась сразу после завершения предыдущего отопительного периода. Комплексная стратегия ведомства основана на пяти ключевых элементах:
- обеспечение максимальной защиты энергообъектов;
- накопление резервного оборудования;
- развертывание и строительство объектов распределенной генерации;
- формирование необходимых запасов природного газа;
- проведения масштабной ремонтной кампании.
Всего с начала отопительного сезона 2025/2026 годов в результате массированных ударов РФ было повреждено 9 ГВт украинской генерации.
Напомним, несмотря на оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений. Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.