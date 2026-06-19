Украина должна восстановить 6,2 ГВт поврежденной генерации к началу отопительного сезона

Украина планирует к началу отопительного сезона 2026/2027 годов восстановить 6,2 ГВт мощностей энергогенерации, поврежденных в результате российских обстрелов.

Как пишет Delo.ua, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

"В настоящее время в ремонтах 4 ГВт мощности, в планах восстановить к началу зимы 6,2 ГВт", – отметил он на инвестиционной конференции Concorde Capital в Киеве, которую инвесткомпания провела впервые с 2019 года.

Чиновник добавил, что подготовка к следующей зиме началась сразу после завершения предыдущего отопительного периода. Комплексная стратегия ведомства основана на пяти ключевых элементах:

обеспечение максимальной защиты энергообъектов;

накопление резервного оборудования;

развертывание и строительство объектов распределенной генерации;

формирование необходимых запасов природного газа;

проведения масштабной ремонтной кампании.

Всего с начала отопительного сезона 2025/2026 годов в результате массированных ударов РФ было повреждено 9 ГВт украинской генерации.