Підготовка до зими: Дніпропетровська та Запорізька області вже отримали понад 2,5 млрд грн на захист енергетики

Юлія Свириденко
Юлія Свириденко доручила керівникам Дніпропетровської та Запорізької областей негайно розпочати роботи по захисту об’єктів енергетики / Урядовий портал

Уряд затвердив плани стійкості для Дніпропетровської та Запорізької областей, спрямовані на захист енергетики та житлово-комунального господарства перед майбутнім зимовим періодом. Ці регіони вже отримали фінансування у понад 2,5 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко

"Минулого тижня Уряд виділив кошти на першочергові роботи в межах планів стійкості регіонів. Із них Дніпропетровщина отримала 540,3 млн грн, Запорізька область — майже 2 млрд грн. Загалом було виділено 12,85 млрд грн – прифронтовим регіонам на захист об’єктів критичної інфраструктури в громадах та Агенції відновлення на захист високовольтних підстанцій", — зазначила Очільниця Уряду Юлія Свириденко.

Виділені урядом кошти є частиною загальної субвенції у розмірі 12,85 млрд грн, призначеної для прифронтових територій. Ці ресурси спрямовуються на фізичний захист об’єктів у громадах, а також на укріплення високовольтних підстанцій через Агенцію відновлення.

Загалом програма охоплює 245 критичних об’єктів на Дніпропетровщині та 96 у Запорізькій області. Роботи мають розпочатися негайно через загрозу ударів по інфраструктурі.

Дніпропетровська область

Програма регіону передбачає введення 50 МВт додаткової розподіленої генерації до вересня поточного року. Це дозволить забезпечити стабільну роботу насосних станцій водоканалу та систем теплопостачання. Також запланована закупівля 280 одиниць обладнання резервного живлення. Пріоритетним напрямком є децентралізація тепла, що передбачає введення понад 302 МВт розподіленої теплової генерації. Загальна фінансова потреба плану для області становить 20,3 млрд грн.

Запорізька область

У Запорізькій області передбачено запуск майже 100 МВт розподіленої електрогенерації та понад 22 МВт теплової генерації. На сьогодні рівень забезпечення об’єктів резервним живленням перевищує 87%. Для посилення автономності підприємств тепло- і водопостачання додатково придбають 14 потужних генераторів. Реалізація цих заходів потребує фінансування в обсязі 5,5 млрд грн.

Нагадаємо, 20 березня уряд врегулював реалізацію планів стійкості регіонів та спростив процедури будівництва, містобудування і землевідведення, що має пришвидшити підготовку до наступної зими. Нові правила дозволяють ухвалювати рішення про аварійне відновлення мереж протягом двох днів.

Автор:
Тетяна Ковальчук