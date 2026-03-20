Київ представив план стійкості на 61,6 млрд грн

Київ представив план стійкості на засіданні Координаційного центру. Це останній регіональний документ підготовки до опалювального сезону, який має затвердити РНБО.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

План передбачає захист 57 об’єктів критичної інфраструктури, а також встановлення понад 200 МВт додаткової генерації для забезпечення стабільної роботи систем тепло- і водопостачання, водовідведення та інших критичних сервісів до кінця року.

Ключовим пріоритетом визначено розвиток розподіленого теплопостачання. Водночас цей напрям потребує доопрацювання, і розробникам доручено завершити відповідні зміни до початку квітня 2026 року.

Загальний бюджет плану становить 61,6 млрд грн, із яких 10,6 млрд грн — власні кошти міста. Додаткова потреба у фінансуванні оцінюється у 51 млрд грн.

За інформацією Свириденко, схвалений план стійкості покликаний пришвидшити і зробити більш ефективною підготовку до наступного опалювального сезону, зокрема в частині:

  • захисту об’єктів критичної інфраструктури; 
  • розвитку розподіленої генерації електричної та теплової енергії;
  • безперебійного теплопостачання; 
  • безперебійного водопостачання та водовідведення.

Уряд заявляє про готовність сприяти підготовці плану та надавати підтримку його реалізації після затвердження.

Зауважимо, для забезпечення енергетичної стійкості України та підготовки до наступного опалювального сезону уряд розробив план загальною вартістю майже 278 млрд грн, який охоплює потреби всієї країни та Києва.

Автор:
Тетяна Гойденко