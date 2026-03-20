Киев представил план устойчивости на 61,6 млрд грн

Киев представил план стойкости на заседании Координационного центра. Это последний региональный документ подготовки к отопительному сезону, который должен утвердить СНБО.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

План предусматривает защиту 57 объектов критической инфраструктуры, а также установку более 200 МВт дополнительной генерации для обеспечения стабильной работы систем тепло- и водоснабжения, водоотвода и других критических сервисов до конца года.

Ключевым приоритетом определено развитие распределенного теплоснабжения. В то же время, это направление требует доработки, и разработчикам поручено завершить соответствующие изменения к началу апреля 2026 года.

Общий бюджет плана составляет 61,6 млрд грн, из которых 10,6 млрд грн – собственные средства города. Дополнительная потребность в финансировании оценивается в 51 млрд. грн.

По информации Свириденко, одобренный план устойчивости призван ускорить и сделать более эффективной подготовку к следующему отопительному сезону, в частности:

защиты объектов критической инфраструктуры;

развитию распределенной генерации электрической и тепловой энергии;

бесперебойного теплоснабжения;

бесперебойного водоснабжения и водоотведения.

Правительство заявляет о готовности содействовать подготовке плана и оказывать поддержку реализации после утверждения.

Заметим, для обеспечения энергетической устойчивости Украины и подготовки к следующему отопительному сезону правительство разработало план общей стоимостью почти 278 млрд грн, охватывающий потребности всей страны и Киева.