Киев представил план устойчивости на 61,6 млрд грн
Киев представил план стойкости на заседании Координационного центра. Это последний региональный документ подготовки к отопительному сезону, который должен утвердить СНБО.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
План предусматривает защиту 57 объектов критической инфраструктуры, а также установку более 200 МВт дополнительной генерации для обеспечения стабильной работы систем тепло- и водоснабжения, водоотвода и других критических сервисов до конца года.
Ключевым приоритетом определено развитие распределенного теплоснабжения. В то же время, это направление требует доработки, и разработчикам поручено завершить соответствующие изменения к началу апреля 2026 года.
Общий бюджет плана составляет 61,6 млрд грн, из которых 10,6 млрд грн – собственные средства города. Дополнительная потребность в финансировании оценивается в 51 млрд. грн.
По информации Свириденко, одобренный план устойчивости призван ускорить и сделать более эффективной подготовку к следующему отопительному сезону, в частности:
- защиты объектов критической инфраструктуры;
- развитию распределенной генерации электрической и тепловой энергии;
- бесперебойного теплоснабжения;
- бесперебойного водоснабжения и водоотведения.
Правительство заявляет о готовности содействовать подготовке плана и оказывать поддержку реализации после утверждения.
Заметим, для обеспечения энергетической устойчивости Украины и подготовки к следующему отопительному сезону правительство разработало план общей стоимостью почти 278 млрд грн, охватывающий потребности всей страны и Киева.