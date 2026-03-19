Зеленский просит €5 млрд для энергетической устойчивости Украины на следующую зиму

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Защита украинской энергосистемы и восстановление разрушенного Россией нуждаются в безотлагательном финансировании. Президент Владимир Зеленский призвал предоставить по крайней мере €5 миллиардов из пакета ЕС на €90 миллиардов для обеспечения энергетической устойчивости страны и восстановления разрушенной Россией инфраструктуры уже в этом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны действовать быстро, чтобы защитить нашу энергосистему и отстроить разрушенное Россией. Время имеет значение. Эту работу нужно начать уже сейчас. Поэтому финансирование нужно уже сейчас - по крайней мере, 5 миллиардов на обеспечение энергетической устойчивости на следующую зиму в пределах пакета на 90 миллиардов", - отметил он.

По словам президента, европейские производители также ожидают, когда Украина рассчитается по контрактам. Это касается рабочих мест и технологического развития в Европе.

"Речь идет о ваших рабочих местах и вашем технологическом развитии. Поэтому этот пакет на 90 миллиардов действительно будет работать в пользу Европы, ведь в современной Европе никто не сам по себе - мы все тесно связаны между собой. И если что-то блокируется для нас, это будет иметь последствия для всех - возможно, не всегда очевидны, но точно ощутимы", - добавил Зеленский.

Президент отметил критическую важность быстрого финансирования, чтобы гарантировать стабильность энергетики и продолжить восстановление инфраструктуры страны в военных условиях.

Украина планирует в ближайшее время восстановить 4 ГВт генерационных мощностей, накопить 13 млрд кубометров газа до следующего отопительного сезона и обеспечить страну горючим.

Автор:
Татьяна Гойденко