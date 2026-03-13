Генерация, горючее, запас газа: Шмигаль назвал ключевые энергетические вызовы, стоящие перед Украиной

Министр Денис Шмигаль в Верховной Раде рассказал о приоритетах страны в энергетической сфере на ближайшее время, среди которых восстановление 4 ГВт генерационных мощностей, накопление 13 млрд кубометров газа к следующему отопительному сезону и обеспечение страны горючим.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

При его Шмыгале, несмотря на повреждения более 9 ГВт генерации, страна стабилизировала работу системы. На сегодняшний день удалось частично восстановить 3,5 ГВт мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. В планах возвращение в работу еще 4 ГВт, из которых более 2 ГВт планируют запустить до конца мая.

"Наши инженерные делегации работают в ЕС, чтобы получить оборудование выведенных из эксплуатации станций. С начала полномасштабной войны введено в эксплуатацию 1,5 ГВт распределенной генерации", - отметил министр.

Он подчеркнул, что среди первоочередных задач бесперебойное обеспечение горючим Сил обороны, посевной, бизнеса и розничной торговли. Для этих нужд Украина уже импортировала в марте около 250 тысяч тонн бензина, дизеля и сжиженного газа. Резервы страны составляют по 100 тысяч тонн бензина и дизеля.

"Мировой топливный кризис разворачивается из-за войны в Иране. Наша первоочередная задача - обеспечить наличие ресурса", - заявил Шмигаль.

Он также указал на безопасность энергообъектов. На 84 подстанциях и 134 критических элементах идет строительство объектов второго уровня защиты. Параллельно внедряется экспериментальный проект по привлечению предприятий в систему ПВО.

"Активная защита — это ПВО. Есть успешный экспериментальный проект привлечения предприятий критической инфраструктуры к системе ПВО. Продолжаем строить системы пассивной защиты — укрытие для энергообъектов", — рассказал глава Минэнерго.

Что касается накопления ресурсов, к концу текущего сезона в хранилищах останется 9,5 млрд кубометров газа. Цель к началу следующей зимы - 13 млрд кубометров. Кроме того, Украина инициировала формат "энергетического Рамштайна" и планирует привлечь 5 млрд. евро от международных партнеров для поддержки отрасли.

Напомним, потребности в восстановлении энергетического сектора Украины составляют $90,6 млрд, и покрыть их только за счет госинвестиций невозможно. Поэтому Украина планирует масштабное привлечение частного капитала через механизмы государственно-частного партнерства.