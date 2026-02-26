Запланована подія 2

Восстановление энергетики требует более $90 млрд: Украина открывает рынок для инвесторов

Минэнерго
Украина ищет частные инвестиции для возобновления энергетики на $90,6 млрд / Правительственный портал

Потребности в восстановлении энергетического сектора Украины составляют $90,6 млрд, и покрыть их только за счет госинвестиций невозможно. Поэтому Украина планирует масштабное привлечение частного капитала через механизмы государственно-частного партнерства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует министр энергетики Денис Шмыгаль.

Украина ищет частные инвестиции

"Должны консолидировать силы через механизмы государственно-частного партнерства на взаимовыгодных условиях", - подчеркнул министр.

Украина предлагает инвесторам не только солидарную поддержку, но и конкретные экономически привлекательные проекты.

В настоящее время определены пять ключевых инвестиционных кластеров в энергетике:

  • Системы накопления энергии (BESS) и гибкие резервы для компенсации аварийных отключений и балансировки генерации.
  • Возобновляемые источники энергии – промышленная солнечная генерация (C&I Energy), ветроэнергетика в логистически удобных регионах и гидроэнергетика.
  • Гибкая газовая генерация – газопоршневые и газотурбинные установки, пиковые мощности и когенерация.
  • Строительство локальных сетей Smart Grid – для общин, критически важных объектов и предприятий.
  • Развитие агрегации – привлечение малых производителей к энергорынку, от домохозяйств из СЭС до виртуальных электростанций (VPP).

"Мы заинтересованы в инвестициях в нашу энергетику, рассчитываем на общие проекты, мы должны сделать как можно больше уже к следующему отопительному сезону", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, согласно пятой оценке нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении Украины, энергетический сектор страны нуждается в $90,6 млрд на восстановление и модернизацию в течение следующих десяти лет.

Автор:
Ольга Опенько