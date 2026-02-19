Запланована подія 2

Инвестиции и защита инфраструктуры: Украина и Канада углубляют сотрудничество в энергетической сфере

Денис Шмигаль, Тим Ходжсон
Денис Шмигаль и Тим Ходжсон подписали Меморандум о сотрудничестве. / Минэнерго

Во время встречи на полях МЭА (Международное энергетическое агентство) первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмигаль и министр энергетики и природных ресурсов Канады Тим Ходжсон подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ определяет векторы взаимодействия в ядерной и возобновляемой энергетике, а также в нефтегазовом секторе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Соглашение предусматривает совместную работу по восстановлению поврежденной энергоинфраструктуры, внедрению энергоэффективных решений и обмену инновациями.

"Это долгосрочный инструмент для привлечения канадских технологий, инвестиций, экспертизы и реализации совместных проектов", - отметил Шмигаль.

Защита критической инфраструктуры

Отдельным блоком переговоров стала инициатива по усилению устойчивости украинской энергосистемы. План сотрудничества включает:

  • развертывание усиленных защитных конструкций на энергообъектах;
  • строительство специализированных укрытий для оперативного персонала;
  • внедрение систем активной защиты объектов.

По словам украинского министра, привлечение канадской промышленности в эти процессы будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины. Меморандум создает юридическую основу для прямого привлечения канадских инвестиций в секторы добычи и генерации.

Стороны подтвердили, что подписанный документ является основой реализации проектов, направленных на модернизацию украинской сети в соответствии с современными технологическими стандартами Канады.

Напомним, в январе во время Всемирного экономического форума в Давосе на площадке Украинского дома было заключено три меморандума о сотрудничестве. Документы предусматривают финансирование проектов по восстановлению и модернизации ключевых отраслей украинской экономики, в частности, энергетики.

Автор:
Татьяна Ковальчук