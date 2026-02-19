Запланована подія 2

Інвестиції та захист інфраструктури: Україна і Канада поглиблюють співпрацю в енергетичній сфері

Денис Шмигаль, Тім Ходжсон
Денис Шмигаль і Тім Ходжсон підписали Меморандум про співпрацю. / Міненерго

Під час зустрічі на полях МЕА (Міжнародне енергетичне агентство) перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр енергетики та природних ресурсів Канади Тім Ходжсон підписали Меморандум про співпрацю. Документ визначає вектори взаємодії у ядерній та відновлюваній енергетиці, а також у нафтогазовому секторі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Угода передбачає спільну роботу над відбудовою пошкодженої енергоінфраструктури, впровадження енергоефективних рішень та обмін інноваціями.

"Це довгостроковий інструмент для залучення канадських технологій, інвестицій, експертизи та реалізації спільних проєктів" — зазначив Шмигаль.

Захист критичної інфраструктури

Окремим блоком переговорів стала ініціатива з посилення стійкості української енергосистеми. План співпраці включає:

  • розгортання посилених захисних конструкцій на енергооб’єктах; 
  • будівництво спеціалізованих укриттів для оперативного персоналу; 
  • впровадження систем активного захисту об'єктів.

За словами українського міністра, залучення канадської промисловості до цих процесів сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України. Меморандум створює юридичне підґрунтя для прямого залучення канадських інвестицій у сектори видобутку та генерації.

Сторони підтвердили, що підписаний документ є основою для реалізації проєктів, спрямованих на модернізацію української мережі відповідно до сучасних технологічних стандартів Канади.

Нагадаємо,у січні під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі на майданчику Українського дому було укладено три меморандуми про співпрацю. Документи передбачають фінансування проєктів із відбудови та модернізації ключових галузей української економіки, зокрема енергетики.

Автор:
Тетяна Ковальчук