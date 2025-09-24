Канада виділила 92 млн грн на кіберзахист та критичну інфраструктуру України

Канада підтримує зміцнення цифрової екосистеми України та виділяє 92 млн грн у межах Талліннського механізму.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Це фінансування стане внеском у посилення захисту критичної інфраструктури, протидію зростаючим кібератакам, розвиток сучасних систем виявлення та реагування, а також забезпечення обладнання для захисту цифрових процесів.

"У сучасній війні кібербезпека — це про стійкість держави, безперервну роботу критичної інфраструктури та безпечний доступ до цифрових послуг", - йдеться в повідомленні.

Канадська допомога вже спрямована на шість проєктів, серед яких:

Державна судова адміністрація України;

Чорнобильська АЕС;

Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що фінансування надходитиме через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global) — організація, яка має досвід упровадження проєктів технічної допомоги в Україні.

Окрім фінансування, Канада підтримує підвищення експертизи у сфері кіберзахисту. Завдяки тренінгам і зустрічам Національного кіберкластера, держоргани та підприємства критичної інфраструктури отримують знання й інструменти для ефективного захисту від кібератак.

Нагадаємо, 20 грудня 2023 року Естонія та ще 9 країн-союзників запустили Талліннський механізм, який є системою, створеною для посилення кіберпідтримки України в цивільній сфері. Даний план був розроблений усіма країнами-учасницями в Таллінні 30 травня.

За рік роботи Талліннського механізму країни-учасниці мобілізували 200 мільйонів євро для посилення кіберзахисту цивільної інфраструктури України.