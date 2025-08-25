Україна і Канада підписали важливу митну угоду: що вона передбачає

Україна та Канада підписали угоду про взаємну адміністративну допомогу в митних справах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що підписана угода відкриває нову сторінку у співпраці між Україною та Канадою і посилює багаторічну співдружність двох країн.

За його словами, угода є важливим кроком для зміцнення митного контролю та створення прозорих і більш безпечних умов міжнародної торгівлі.

Що в угоді

Зазначається, що угода передбачає обмін інформацією між митними органами двох країн для запобігання, розслідування та припинення порушень. Вона сприятиме підвищенню безпеки всього ланцюга постачання товарів, що має ключове значення для стабільного економічного розвитку.

Окрім того, досягнута домовленість допоможе Україні і Канаді ефективніше протидіяти контрабанді, незаконній торгівлі зброєю, наркотичними речовинами та іншими небезпечними товарами.

Документ також містить чіткі механізми захисту інформації, зокрема персональних даних. Це гарантує прозорість і відповідальність у роботі митних адміністрацій.

У Мінфіні наголошують, що укладення угоди підтверджує спільну відданість України та Канади принципам партнерства та взаємодопомоги. Її реалізація матиме позитивний вплив на економіку, громадську безпеку та добробут громадян обох країн.

Нагадаємо, Україна отримала другий транш від Канади обсягом близько 1,7 мільярда доларів США (або 2,3 мільярда канадських доларів) від заморожених російських активів.