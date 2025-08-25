Украина и Канада подписали важное таможенное соглашение: что оно предусматривает

Украина и Канада подписали соглашение о взаимной административной помощи по таможенным делам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что подписанное соглашение открывает новую страницу в сотрудничестве между Украиной и Канадой и усиливает многолетнее содружество двух стран.

По его словам, соглашение является важным шагом по укреплению таможенного контроля и созданию прозрачных и более безопасных условий международной торговли.

Что в соглашении

Соглашение предусматривает обмен информацией между таможенными органами двух стран для предотвращения, расследования и прекращения нарушений. Она будет способствовать повышению безопасности всей цепи снабжения товаров, что имеет ключевое значение для стабильного экономического развития.

Кроме того, достигнутая договоренность поможет Украине и Канаде более эффективно противодействовать контрабанде, незаконной торговле оружием, наркотическими веществами и другими опасными товарами.

Документ также содержит четкие механизмы защиты информации, в том числе персональных данных. Это гарантирует прозрачность и ответственность в работе таможенных администраций.

В Минфине подчеркивают, что заключение соглашения подтверждает общую приверженность Украины и Канады принципам партнерства и взаимопомощи. Ее реализация окажет положительное влияние на экономику, общественную безопасность и благосостояние граждан обеих стран.

Напомним, Украина получила второй транш от Канады в объеме около 1,7 миллиарда долларов США (или 2,3 миллиарда канадских долларов) от замороженных российских активов.