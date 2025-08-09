Канада присоединилась к решению ЕС и Британии снизить ценовой порог на российскую нефть до $47 за баррель

Канада объявила о присоединении к Европейскому Союзу и Великобритании в решении снизить предельную цену на морскую сырую нефть российского происхождения с $60 до $47,60 за баррель. Цель шага – ограничить способность России финансировать войну против Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения правительства Канады.

Об этом сообщили министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань и министр иностранных дел Анита Ананд. Регуляторные изменения в Канаде ожидаются в ближайшие недели.

"Снижая ценовой порог, мы усиливаем экономическое давление и перекрываем ключевой источник финансирования незаконной войны России. Канада остается верным союзником Украины", - заявил Шампань.

По словам Ананд, Канада и дальше будет поддерживать Украину, совмещая прямые формы помощи с экономическими санкциями, чтобы лишить Россию ресурсов для продолжения агрессии.

Ограничение цен на российскую нефть впервые было введено 2 декабря 2022 странами G7, Австралией и Новой Зеландией. Канада остается членом этой коалиции и может устанавливать даже более низкие пороги в будущем. Запрет на прямой импорт российской нефти в страну действует с марта 2022 года.

С 2022 года Канада предоставила Украине почти $22 млрд поддержки в финансовой, гуманитарной, военной и других областях.

Напомним, страны-члены Европейского Союза приблизились к окончательному согласованию 18-го пакета санкций против Российской Федерации. Он, как ожидается, будет включать существенное снижение предельной цены на российскую нефть до 47 долларов за баррель, что на 15% ниже средней рыночной цены.