Канада приєдналася до рішення ЄС та Британії знизити ціновий поріг на російську нафту до $47 за барель
Канада оголосила про приєднання до Європейського Союзу та Великої Британії у рішенні знизити граничну ціну на морську сиру нафту російського походження з $60 до $47,60 за барель. Мета кроку — обмежити здатність Росії фінансувати війну проти України.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення уряду Канади.
Про це повідомили міністр фінансів та національних доходів Франсуа-Філіп Шампань і міністр закордонних справ Аніта Ананд. Регуляторні зміни у Канаді очікуються найближчими тижнями.
"Знижуючи ціновий поріг, ми посилюємо економічний тиск і перекриваємо ключове джерело фінансування незаконної війни Росії. Канада залишається вірним союзником України", — заявив Шампань.
За словами Ананд, Канада й надалі підтримуватиме Україну, поєднуючи прямі форми допомоги з економічними санкціями, щоб позбавити Росію ресурсів для продовження агресії.
Обмеження цін на російську нафту вперше було запроваджене 2 грудня 2022 року країнами G7, Австралією та Новою Зеландією. Канада залишається членом цієї коаліції та може встановлювати навіть нижчі пороги у майбутньому. Заборона на прямий імпорт російської нафти в країну діє з березня 2022 року.
З 2022 року Канада надала Україні майже $22 млрд підтримки у фінансовій, гуманітарній, військовій та інших сферах.
Нагадаємо, країни-члени Європейського Союзу наблизилися до остаточного узгодження 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Він, як очікується, включатиме суттєве зниження граничної ціни на російську нафту до 47 доларів за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни.