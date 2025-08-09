Запланована подія 2

Новини
Канада приєдналася до рішення ЄС та Британії знизити ціновий поріг на російську нафту до $47 за барель

Канада
Канада оголосила про приєднання до Європейського Союзу та Великої Британії у рішенні знизити граничну ціну на морську сиру нафту російського походження з $60 до $47,60 за барель. Мета кроку — обмежити здатність Росії фінансувати війну проти України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення уряду Канади.

Про це повідомили міністр фінансів та національних доходів Франсуа-Філіп Шампань і міністр закордонних справ Аніта Ананд. Регуляторні зміни у Канаді очікуються найближчими тижнями.

"Знижуючи ціновий поріг, ми посилюємо економічний тиск і перекриваємо ключове джерело фінансування незаконної війни Росії. Канада залишається вірним союзником України", — заявив Шампань.

За словами Ананд, Канада й надалі підтримуватиме Україну, поєднуючи прямі форми допомоги з економічними санкціями, щоб позбавити Росію ресурсів для продовження агресії.

Обмеження цін на російську нафту вперше було запроваджене 2 грудня 2022 року країнами G7, Австралією та Новою Зеландією. Канада залишається членом цієї коаліції та може встановлювати навіть нижчі пороги у майбутньому. Заборона на прямий імпорт російської нафти в країну діє з березня 2022 року.

З 2022 року Канада надала Україні майже $22 млрд підтримки у фінансовій, гуманітарній, військовій та інших сферах.

Нагадаємо, країни-члени Європейського Союзу наблизилися до остаточного узгодження 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Він, як очікується, включатиме суттєве зниження граничної ціни на російську нафту до 47 доларів за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни.

Автор:
Тетяна Гойденко