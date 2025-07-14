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У Європейському Союзі погодилися знизити ціну на російську нафту до 47 доларів за барель - ЗМІ

ЄС
У ЄС погодилися знизити ціну на російську нафту на 15%

Країни-члени Європейського Союзу наблизилися до остаточного узгодження 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Він, як очікується, включатиме суттєве зниження граничної ціни на російську нафту до 47 доларів за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в ЄС.

 Ціни на російську нафту на 15% нижче

За словами джерел видання, всі ключові елементи нового пакету були попередньо узгоджені. Проте одна з країн-членів все ще має "технічні застереження" щодо запропонованої нової стелі цін на нафту.

Очікується, що повна згода буде досягнута в понеділок, 14 липня, що дозволить офіційно затвердити пакет вже у вівторок на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Ключовим елементом нового пакета санкцій стане так званий "динамічний механізм" визначення ціни на нафту. Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці. Це приблизно 47 доларів за барель. Перегляд ціни відбуватиметься раз на пів року.

Більше про 18-й пакет санкцій

18-й пакет також містить:

  • заборону на операції з газопроводами "Північний потік";
  • санкції проти російського НПЗ в Індії;
  • обмеження для двох китайських банків, які допомагають РФ обходити санкції;
  • заходи проти суднового "тіньового флоту"

Для прийняття санкційних заходів у Європейському Союзі необхідна одностайна підтримка всіх країн-членів.

Нагадаємо, в кінці червня лідери країн Європейського Союзу досягли політичної домовленості про продовження всіх чинних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Водночас згоди щодо схвалення нового, 18-го пакета санкцій, досі немає.

Попри послідовну позицію більшості країн ЄС щодо посилення тиску на Росію, затримка з ухваленням чергового пакету санкцій підкреслює внутрішні суперечності в блоці, пов’язані з енергетичними ризиками та економічною залежністю окремих країн від російських ресурсів. Наразі Словаччина  заблокувала ухвалення 18-го пакету санкцій, так як не хоче відмовлятися від російського газу.

Автор:
Світлана Манько