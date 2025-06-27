Активність танкерів з російською нафтою впала майже вдвічі – Єрмак

Внаслідок санкцій у червні активність 343 суден, які перевозили російську нафту в обхід обмежень, обвалилася майже вдвічі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, західні санкції б’ють по танкерному флоту Росії.

"У червні активність 343 суден, які перевозили російську нафту в обхід обмежень, обвалилася майже вдвічі. Це результат скоординованих санкцій ЄС, США та Великої Британії", - наголосив Єрмак.

Він нагадав, що більшість із цих суден вже під санкціями.

Єрмак переконаний, що здатність фінансувати війну знижується, бо Росія дуже залежить від доходів з продажу енергоресурсів.

Керівник ОП закликав західних партнерів продовжити тиск на агресора.

Тіньовий флот РФ

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, наразі російський "тіньовий "флот складається з до 1000 застарілих суден (загальний дедвейт яких перевищує 100 млн тонн), що займаються експортом нафти та нафтопродуктів.

17 червня Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти 20 суден "тіньового" флоту РФ, які перевозять нафту.

Також Європейський Союз 20 травня затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 189 суден.