Ціни на нафту зростають на тлі скорочення запасів у США та напруги на Близькому Сході

Ціни на нафту в четвер, 26 червня, трохи зросли, продовжуючи позитивну динаміку попереднього дня. Це відбулося на тлі значнішого, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США, що свідчить про стабільний попит. Водночас інвестори зберігають обережність щодо перемир'я між Іраном та Ізраїлем і загальної стабільності на Близькому Сході.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 53 центи, або 0,8%, до 68,21 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 56 центів, або 0,9%, до 65,48 долара за барель.

Обидва індекси зросли майже на 1% ще у середу, відновившись після втрат на початку тижня після того, як дані показали стійкий попит у США.

"Деякі покупці віддають перевагу стабільному попиту, про який свідчить падіння запасів у щотижневій статистиці США. Але інвестори залишаються стурбованими, прагнучи ясності щодо статусу ірано-ізраїльського припинення вогню", – сказав Юкі Такасіма, економіст Nomura Securities.

Експерт прогнозує, що ціна на нафту WTI, ймовірно, повернеться до діапазону 60-65 доларів, тобто до рівня, який був до конфлікту.

Аналітики ANZ заявили, що з деескалацією конфлікту між Іраном та Ізраїлем, увага ринку повернулася до фундаментальних показників, і вказали на дані, які показують, що запаси сирої нафти в США падають п'ятий тиждень поспіль.

Водночас запаси сирої нафти та палива в США знизилися за тиждень до 20 червня через зростання активності нафтопереробки та попиту, повідомило в середу Управління енергетичної інформації (EIA).

За даними EIA, запаси сирої нафти впали на 5,8 мільйона барелів, що перевищило очікування аналітиків, проведені в опитуванні Reuters, щодо скорочення видобутку на 797 000 барелів.

Запаси бензину несподівано впали на 2,1 мільйона барелів порівняно з прогнозами щодо зростання на 381 000 барелів, оскільки пропозиція бензину, що є показником попиту, зросла до найвищого рівня з грудня 2021 року.

Нагадаємо, за дні військових дій між Ізраїлем та Іраном ціна пального в Україні зросла. Вітчизняні АЗС відреагували на стрибок світових котирувань і зростання вартості нафтопродуктів у гуртовому сегменті. Зокрема, ОККО, WOG і державна Ukrnafta синхронно підняли ціни на бензин та дизпаливо на понад 3 грн за літр.