Цены на нефть растут на фоне сокращения запасов в США и напряжения на Ближнем Востоке

Цены на нефть в четверг, 26 июня, немного выросли, продолжая положительную динамику предыдущего дня. Это произошло на фоне более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов сырой нефти в США, что свидетельствует о стабильном спросе. В то же время инвесторы сохраняют осторожность по поводу перемирия между Ираном и Израилем и общей стабильности на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 53 цента, или 0,8%, до 68,21 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 56 центов, или 0,9%, до 65,48 доллара за баррель.

Оба индекса выросли почти на 1% еще в среду, восстановившись после потерь в начале недели после того, как данные показали устойчивый спрос в США.

"Некоторые покупатели предпочитают стабильный спрос, о котором свидетельствует падение запасов в еженедельной статистике США. Но инвесторы остаются обеспокоенными, стремясь к ясности относительно статуса ирано-израильского прекращения огня", – сказал Юки Такасима, экономист Nomura Securities.

Эксперт прогнозирует, что цена на нефть WTI, вероятно, вернется в диапазон 60-65 долларов, то есть к уровню, который был до конфликта.

Аналитики ANZ заявили, что с деэскалацией конфликта между Ираном и Израилем внимание рынка вернулось к фундаментальным показателям и указали на данные, которые показывают, что запасы сырой нефти в США падают пятую неделю подряд.

В то же время, запасы сырой нефти и топлива в США снизились за неделю до 20 июня из-за роста активности нефтепереработки и спроса, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA).

По данным EIA, запасы сырой нефти упали на 5,8 миллиона баррелей, что превысило ожидания аналитиков, проведенные в опросе Reuters, по сокращению добычи на 797 000 баррелей.

Запасы бензина неожиданно упали на 2,1 миллиона баррелей по сравнению с прогнозами по росту на 381 000 баррелей, поскольку предложение являющегося показателем спроса бензина возросло до самого высокого уровня с декабря 2021 года.

Напомним, за дни военных действий между Израилем и Ираном цена горючего в Украине выросла. Отечественные АЗС отреагировали на скачок мировых котировок и рост стоимости нефтепродуктов в оптовом сегменте. В частности, ОККО, WOG и государственная Ukrnafta синхронно подняли цены на бензин и дизтопливо более чем на 3 грн за литр.