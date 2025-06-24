Нефть в мире резко подешевела: когда упадут цены на топливо в Украине

Хотя конфликт между Израилем и Ираном повлек за ценовое ралли на мировом рынке нефти, резкое подорожание топлива в Украине, по мнению опрошенных Delo.ua экспертов, было экономически необоснованным. Они убеждены, что после урегулирования конфликта есть предпосылки для удешевления топлива в Украине, хотя ритейлеры и постараются максимально затянуть этот процесс.

Утром 24 июня (по киевскому времени) Трамп сообщил, что перемирие, достигнутое договоренностями между Ираном и Израилем, начало действовать и призвал стороны конфликта не нарушать его. Эта новость повлекла за собой резкое снижение цен на глобальных нефтяных рынках. По состоянию на 17:10 (по киевскому времени) нефть эталонной марки Brent стоит $68,36/баррель, а американская марка West Texas Intermediate — $65,47/баррель. Таким образом, цены обеих марок нефти подешевели почти на $10/баррель по отношению к пиковым значениям 23 июня. Хотя есть сообщения о нарушении режима прекращения огня, инвесторы, похоже, настроены на быстрое урегулирование конфликта и нефть продолжает дешеветь.

Конкуренция между сетями может ускорить падение цен на АЗС

Недавнее резкое подорожание бензина и дизтоплива в среднем на 3 грн/л в значительной степени произошло из-за роста цен на глобальных нефтяных рынках в результате войны между Ираном и Израилем. удешевление.

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина в ближайшие дни горючее украинских АЗС может по инерции продолжать дорожать. Но запланированное сетями повышение цен на этой неделе, если и не будет полностью упразднено, то значительно замедлится. Сейчас сети АЗС заняли позицию выжидания и наблюдают за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

"Но если все окончательно затихнет и нефть вернется к значениям, предшествующим войне между Израилем и Ираном, горючее на украинских АЗС также вернется к значениям, которые были в начале июня. Я думаю, это удешевление займет 2-3 недели", — говорит бизнесмен.

Однако другие эксперты убеждены, что в случае окончательного окончания боевых действий следует ожидать столь же резкого падения цен на топливо, каким был и рост.

"На украинские АЗС не поступил ни один литр горючего из дорогой нефти. Повышение цен произошло исключительно на ожиданиях с учетом рисков. Логично предположить, что нам следует ожидать такого же резкого падения, то есть в течение 10 дней", — говорит аналитик консалтинговой компании "Нафторынок" Александр Сиренко.

По его словам, сети АЗС постараются максимально затянуть снижение цен на топливо, аргументируя это тем, что им необходимо распродать дорогое топливо, которое закупили накануне удешевления. Но конкуренция значительно ускорит этот процесс.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн соглашается с тем, что при условии окончательного окончания боевых действий между Ираном и Израилем динамика падения цен на топливо будет такой же резкой, какой была динамика роста цен.

"В течение 7-10 дней после того, как ситуация стабилизируется, цены вернутся к тем же значениям, которые были до войны. Конкуренция на рынке огромна, поэтому все тянут цены вниз как только могут", — говорит Куюн.

В результате войны между Израилем и Ираном бензин и дизель на АЗС подорожали на 3 грн/л

Напомним, за десять дней военных действий между Израилем и Ираном цена горючего в Украине выросла . Отечественные АЗС отреагировали на скачок мировых котировок и рост стоимости нефтепродуктов в оптовом сегменте. В частности, ОККО, WOG и государственная Ukrnafta синхронно подняли цены на бензин и дизтопливо более чем на 3 грн за литр.

В период с 13 по 23 июня средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 3,20 грн за литр (+5,8%). Средняя цена дизтоплива выросла на 3,14 грн за литр (+6,0%). Сжиженный газ подорожал менее существенно – на 0,30 грн за литр (+0,9%). Это объясняется тем, что значительная часть газа поступает в Украину по морю из Средиземноморского региона, где цены очень зависят от котировок алжирской компании Sonatrach, публикующей свой прайс-лист раз в месяц.

До новостей о перемирии между Израилем и Ираном эксперты прогнозировали, что цены на бензин и дизель на украинских АЗС могут вырасти еще на несколько гривен уже на этой неделе.