Цены на нефть падают, акции растут: мировые рынки реагируют на перемирие между Ираном и Израилем

Во вторник, 24 июня, мировые фондовые рынки продемонстрировали рост, а доллар США продолжил свое падение. Это произошло после вступления в силу соглашения о прекращении огня, которое положило конец 12-дневному конфликту между Ираном и Израилем. В то же время цены на нефть снизились почти до двухнедельного минимума, поскольку уменьшились опасения по поводу возможных перебоев в поставках.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Перемирие на Ближнем Востоке

Большинство этих событий развернулось после того, как поздно в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Ираном и Израилем о прекращении огня. Через несколько часов Трамп подтвердил, что перемирие вступило в силу, и призвал обе стороны соблюдать его условия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что его страна согласна на прекращение огня с Ираном. По его словам, Израиль достиг своих целей в ходе операции по нанесению ударов по Ирану.

Цены на нефть снижаются после деэскалации конфликта

Цены на нефть упали более чем на 3%, продолжив падение после понижения на 9% в понедельник. Это произошло после того, как Иран осуществил символический ответ по американской базе, не приведший к значительным повреждениям, сигнализируя о завершении эскалации.

Поскольку непосредственная угроза для жизненно важного судоходного пути, Ормузского пролива казалось бы миновала, фьючерсы на американскую нефть упали еще на 3,7% — до $65,96 за баррель. Это самый низкий показатель с 11 июня, то есть до начала атак Израиля на Иран.

Мировые рынки растут

На фоне уменьшения геополитической напряженности наблюдается рост рисковых активов по всему миру. Фьючерсы на американские индексы демонстрируют положительную динамику: S&P 500 вырос на 0,6%, а Nasdaq – на 0,9%. Европейские рынки также отреагировали ростом: фьючерсы на EUROSTOXX 50 подскочили на 1,5%, а на FTSE – на 0,4%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается значительный рост. Широкий индекс акций MSCI за пределами Японии взлетел на 2,2%, а японский индекс Nikkei вырос на 1,3%.

Китайские рынки также демонстрируют положительную динамику: индекс "голубых фишек" вырос на 1,2%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1,8%.

Валютные рынки также реагируют на перемирие

Новости о прекращении огня спровоцировали дальнейшее снижение курса доллара, который за ночь упал на 0,5% до 145,43 иены, отойдя от своего шестинедельного максимума в 148 иен. Евро также укрепился, вырастая на 0,2% до $1,1603 во вторник, после ночного роста на 0,5%.

Йена и евро выиграли от падения цен на нефть, поскольку как Европейский Союз, так и Япония в значительной степени зависят от импорта нефти и сжиженного природного газа. В отличие от них Соединенные Штаты являются чистым экспортером энергоносителей.

Напомним, 23 июня мировые цены на нефть достигли самых высоких показателей с января. Этот резкий рост вызван беспокойством по поводу стабильности поставок "черного золота" на мировые рынки после атаки Соединенных Штатов на ядерные объекты Ирана.