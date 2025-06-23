Цены на нефть подскочили до самого высокого уровня с января после удара США по Ирану

В понедельник, 23 июня, мировые цены на нефть достигли самых высоких показателей с января. Этот резкий рост вызван беспокойством по поводу стабильности поставок "черного золота" на мировые рынки после атаки Соединенных Штатов на ядерные объекты Ирана.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,52 доллара, или 1,97%, до 78,53 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,51 доллара, или 2,04%, до 75,35 доллара.

Оба контракта увеличились более чем на 3% в начале сессии до $81,40 и $78,40 соответственно, достигнув пятимесячных максимумов, прежде чем потерять некоторые доходы.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Как указывается, рост цен произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он "уничтожил" основные ядерные объекты Ирана в результате ударов в минувшие выходные, присоединившись к израильскому наступлению в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поскольку Тегеран пообещал защищаться.

Иран, как известно, является третьим по величине производителем сырой нефти в ОПЕК.

Отмечается, что участники рынка ожидают дальнейшего роста цен на фоне опасений, что Иран может закрыть Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок сырого. нефти.

"Текущая геополитическая эскалация обеспечивает фундаментальный катализатор для роста цен (на Brent) и потенциального роста до 100 долларов, причем 120 долларов за баррель кажутся все более вероятными", – заявил Сугандха Сачдева, основатель исследовательской фирмы SS WealthStreet из Нью-Дели.

Иранский телеканал Press TV сообщил, что парламент страны одобрил решение о закрытии пролива. Иран в прошлом угрожал закрыть пролив, но так и не выполнил своих обязательств.

Риски для нефтяной инфраструктуры

Иран и Израиль обменялись воздушными и ракетными ударами в понедельник на фоне роста глобальной напряженности из-за ожидаемого ответа Тегерана на атаку США на его ядерные объекты.

"Риски повреждения нефтяной инфраструктуры... выросли в разы", – сказала старший аналитик Sparta Commodities Джун Гох.

Хотя существуют альтернативные маршруты трубопроводов из региона, все равно будет оставаться объем сырой нефти, который нельзя будет полностью экспортировать, если Ормузский пролив станет недоступным. Грузоотправители все чаще будут держаться вне региона, добавила она.

Напомним, в пятницу, 20 июня, фьючерсы на нефть марки Brent снизились почти на 2 доллара после того, как Белый дом отложил решение о прямом участии США в эскалации израильско-иранского конфликта. Несмотря на падение, цены на нефть демонстрируют положительную динамику уже третью неделю подряд.