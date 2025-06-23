Ціни на нафту підскочили до найвищого рівня з січня після удару США по Ірану

У понеділок, 23 червня, світові ціни на нафту сягнули найвищих показників з січня. Це різке зростання викликане занепокоєнням щодо стабільності постачання "чорного золота" на світові ринки після атаки Сполучених Штатів на ядерні об'єкти Ірану.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,52 долара, або 1,97%, до 78,53 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 1,51 долара, або 2,04%, до 75,35 долара.

Обидва контракти збільшилися на понад 3% на початку сесії до $81,40 та $78,40 відповідно, досягнувши п'ятимісячних максимумів, перш ніж втратити деякі прибутки.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Як вказується, зростання цін відбулося після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що він "знищив" основні ядерні об'єкти Ірану в результаті ударів минулими вихідними, приєднавшись до ізраїльського наступу в ескалації конфлікту на Близькому Сході, оскільки Тегеран пообіцяв захищатися.

Іран, як відомо, є третім за величиною виробником сирої нафти в ОПЕК.

Зазначається, що учасники ринку очікують подальшого зростання цін на тлі побоювань, що Іран може закрити Ормузьку протоку, через яку проходить приблизно п'ята частина світових поставок сирої нафти.

"Поточна геополітична ескалація забезпечує фундаментальний каталізатор для зростання цін (на Brent) та потенційного зростання до 100 доларів, причому 120 доларів за барель здаються дедалі ймовірнішими", – заявив Сугандха Сачдева, засновник дослідницької фірми SS WealthStreet з Нью-Делі.

Іранський телеканал Press TV повідомив, що парламент країни схвалив рішення про закриття протоки. Іран у минулому погрожував закрити протоку, але так і не виконав своїх зобов'язань.

Ризики для нафтової інфраструктури

Іран та Ізраїль обмінялися повітряними та ракетними ударами у понеділок на тлі зростання глобальної напруженості через очікувану відповідь Тегерана на атаку США на його ядерні об'єкти.

"Ризики пошкодження нафтової інфраструктури... зросли в рази", – сказала старший аналітик Sparta Commodities Джун Гох.

Хоча існують альтернативні маршрути трубопроводів з регіону, все одно залишатиметься обсяг сирої нафти, який не можна буде повністю експортувати, якщо Ормузька протока стане недоступною. Вантажовідправники все частіше триматимуться поза регіоном, додала вона.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 червня, ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися майже на 2 долари після того, як Білий дім відклав рішення щодо прямої участі США в ескалації ізраїльсько-іранського конфлікту. Попри падіння, ціни на нафту демонструють позитивну динаміку вже третій тиждень поспіль.